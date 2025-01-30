شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يعلن التعاقد مع 6 لاعبين لتدعيم صفوفه في المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الترسانة، مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل المنافسة القوية بدوري المحترفين ورغبة الفريق في الصعود للدوري الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين حسن ياسين قادما من الجونة ويلعب في مركز الوسط يمين، ومحمد شوقي فؤاد قادما من دكرنس ويلعب في مركز الوسط مدافع.

كما شملت قائمة التعاقدات محمد مرسي قادما من أبو قير في مركز صانع الألعاب، وكذلك محمد حسام الشرخة قادما من طنطا ويلعب في مركز المدافع.

هذا إلى جانب التعاقد مع ظهير أيسر فريق حرس الحدود إيهاب سمير، ولاعب وسط الملعب "مركز 8" مدحت إبراهيم (فقوسة) قادما من بروكسي.

ويحتل الترسانة المركز السادس بدوري المحترفين برصيد 29 نقطة.

ويلتقي الشواكيش يوم الاثنين في الثانية والنصف عصرا فريق منتخب السويس على ملعب السويس.