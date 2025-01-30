شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و 10 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اليوم لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

وناقشت لجنة إدارة شئون التحكيم مع طواقم الحكام كل المواقف التحكيمية خلال المباريات التى قاموا بإدارتها.

شارك في المراجعة و الشرح والتحليل والمناقشات، جميع أعضاء لجنة التحكيم بالاتحاد .

ومن جانب أخر أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، وشملت العقوبات عدة قرارات انضباطية ضد لاعبين وأندية، جاءت بناءً على التقارير الرسمية لمباريات الجولة.

وجاءت العقوبات كالتالي ..

مباراة الأهلي وبيراميدز:

توقيع غرامة مالية على الأهلي بقيمة 100,000 جنيه، مع لفت نظر، بسبب السباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين مباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد الشناوي مباراة واحدة مع غرامة 5000 جنيه لنفس السبب.

إيقاف أحمد توفيق (بيراميدز) مباراتين مع غرامة 5000 جنيه بسبب الطرد للعب الخشن.

تغريم نادي بيراميدز 50 ألف جنيه لحصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء وحمراء خلال اللقاء.

مباراة غزل المحلة وسيراميكا :

إيقاف محمد علي بن حموته (غزل المحلة) مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت

توقيع غرامة مالية على حرس الحدود بقيمة 10,000 جنيه بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني لمدة خمس دقائق.

مباراة المصري وإنبي:

منع دكتور محمود مسعد الشحات (طبيب المصري) من مرافقة الفريق لمباراة واحدة، مع لفت نظر وتغريمه 15,000 جنيه بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

مباراة البنك الأهلي وبتروجيت:

إيقاف محمود صابر محمد (البنك الأهلي) مباراتين مع تغريمه 5000 جنيه بسبب الطرد نتيجة اللعب العنيف.



مباراة سموحة وزد أف سي:

إيقاف دوكوا فرانشكو دودو (سموحة) مباراة واحدة مع تغريمه 5000 جنيه لحصوله على الإنذار الثالث.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها أنه سيتم تطبيق المادة 54 من لائحة دوري Nile الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين، مع متابعة مدى التزام الأندية بالعقوبات المقررة.