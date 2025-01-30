شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكرواتيا يودع منتخب اليد ويؤكده فخره بما قدمه الفراعنة في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

غادر منتخب مصر الاول لكرة اليد، كرواتيا في طريق العودة الي مصر بعد نجاح كبير والعودة بإنجاز لم يتحقق منذ 24 عام في بطولات العالم لكرة اليد والمركز الخامس في بطولة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وحرص أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا علي استمرار مسلسل الدعم وتواجد خلال مغادرة منتخب اليد وتوديع البعثة ، والتأكيد علي فخره بما قدمه احفاد الفراعنة في بطولة العالم في كرواتيا والذكرة الطيبة التي تركوها للجميع .



ومن جانبه حرص رئيس البعثة خالد فتحي علي توجيه الشكر للسفير أيمن ثروت علي دعمه ومساندته للمنتخب طوال مشوار البطولة من الاستقبال حتي والوداع.