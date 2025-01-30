شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لليوم السابع.. البنك الأهلى يعلن ضم حسن ميسي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع حسن أحمد "ميسي" لاعب الوسط المهاجم لمدة 3 مواسم ونصف قادماً من بترول أسيوط، وكان الخليج 365 أكد في وقت 21 يناير الجاري على حصول البنك الأهلي على توقيع اللاعب لثلاث مواسم.

ويستعد البنك الأهلي للمباراة المقبلة أمام إنبي بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر إقامتها السبت المقبل.



البنك الأهلي يضم حسن ميسي

وأرسل نادي البنك الأهلي، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج من خلاله، على إلغاء هدف أسامة فيصل مهاجم الفريق في شباك بتروجت، بالجولة العاشرة من الدوري والتي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز بتروجت بثنائية نظيفة، ويطالب بإعادة المباراة.

وجاء خطاب البنك الأهلي كالتالي:

السيد الفاضل الدكتور / مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم تحية طيبة لسيادتكم، و بعديتقدم نادي البنك الأهلى المصرى بإحتجاج على نتيجة مباراة نادى البنك الاهلى المصرى مع نادى بتروجيت في اطار مبارايات الدورى الممتاز و التي اقيمت بتاريخ ٢٠٢٥/۱/۲۸، للأسباب الآتية :-

ارتكب الحكم أخطاء قانونية كان لها تأثير على نتيجة المباراة :

أولاً : قام حكم المباراة خلال الشوط الأول بالغاء هدف لصالح البنك الأهلى أحرزه اللاعب / أسامة فيصل و ذلك بعد إخطار حكم الفار وبسؤاله عن سبب الإلغاء أفاد بأن الكرة كانت في حوزت حارس المرمى لفريق بتروجيت وهذا خطأ حيث أن حارس مرمى فريق بتروجيت قد القى الكرة على الأرض استعدادلشوطها بقدمه وجاء لاعب البنك الأهلى من الخلف واخذ الكرة ووضعها في المرمى .

وطبقاً لقانون التحكيم الذى ينص على يعتبر حارس المرمى مسيطراً على الكرة بيده عندما : أن تكون الكرة بين يديه أو يده أو يلمسها أى جزء من يديه أو ذراعه باستثناء أن ترتد الكره من حارس المرمى أو قام حارس المرمى بإنقاذها .و بتطبيق ذلك يتضح لكم أن الهدف سليم قانوناً و أن قرار الإلغاء جانبه الصواب.

ثانياً : قام حكم المباراة خلال الشوط الأول باحتساب ضربه جزاء فريق البنك الأهلى المصرى و قام بطرد اللاعب / محمود صابر محمد سرحانو هذا القرار قد جاء مخالف لتعديلات الاتحاد الدولى لكرة القدم على القانون للموسم الرياضي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ أذ نص على تخفيض العقوبة الإدارية من طرد لإنذار ومن إنذار للاشيء في حالة احتساب ركلة جزاء على مرتكب المخالفة الفنية خاصة إن المهاجم لعب الكرة بمنتهى الأرياحيه دون تأثير عليه بسبب التصادم الذى حدث نتيجة محاولة المدافع الدفاع عن مرماه و هو حق مشروع ومخالفة غير متعمدة وعليه يكون قرار الطرد قد جانبه الصواب .

تلك الأخطاء التي ارتكبها حكم المباراة أثرت على نتيجة المباراة لذلك نلتمس إصدار القرار بإعادة المباراة.