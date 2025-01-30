شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نتائج مباريات اليوم في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل ، 4 مواجهات قوية في دورى الكرة النسائية بين البنك الأهلى ووادى دجلة، بيراميدز ومودرن سبورت، الجونة مع اتحاد بسيون، والطيران مع المقاولون العرب في إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع السابع عشر.

ونجح فريق وادي دجلة في الفوز علي البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده الي 37 نقطة فيما تجمد رصيد البنك الاهلي عند النقطة 28 .

فيما فاز اتحاد بسيون على الجونة بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده الي النقطة 8 ، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 12 ، بينما اكتسح فريق مودرن سبورت نظيره بيراميدز برباعية نظيفة ، ليرتفع رصيده الي النقطة 31 ، ويتجمد رصيد بيراميدز عن النقطة 15 ، والمقاولون العرب يفوز على الطيران بنتيجة 4-1 ليرتفع رصيده الي النقطة 25 ، فيمتا يتجمد رصيد الطيران عند النقطة 14 في جدول دوري الكرة النسائية.