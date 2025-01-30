شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول بنادي غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل تعيين محمود فتح الله مدرباً عاماً للفريق الأول ، ويتمنى المجلس له التوفيق.

ويستعد غزل المحلة للقاء المقبل أمام فاركو، والذي يجمع الفريقين في السابعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري.

ويعمل الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة شوقي غريب، على حل المشاكل الدفاعية لدى لاعبي الفريق، قبل اللقاء المرتقب.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف نظيف، في مباراة الأسبوع العاشر من الدوري.

واستقر فريق غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها الفريق المحلاوي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

وأصدر نادي غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن خلاله توجيه الشكر إلى اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها، وذلك بعد الهزيمة أمام سيراميكا بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي.

وجاء بينا غزل المحلة كالتالي:

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من :

- اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها.

- طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يقرر تعيين عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، وأحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين.