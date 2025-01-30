شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هداف فراعنة اليد فى مشوار حصد المركز الخامس ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحصد المركز الخامس ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج بعد انتهاء مباريات دور ربع النهائى و التى شهدت خسارة الفراعنة أمام فرنسا بفارق هدف 34-33.

وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة العالم بعد انتهاء المشاركة في بطولة العالم 2025 كالتالى :

يحيى خالد: 36 هدفًا من 66 تصويبة بنسبة 54.5%

علي زين: 28 هدفًا من 44 تصويبة بنسبة 63.6%

سيف الدرع: 24 هدفًا من 39 تصويبة بنسبة 61.5%

أحمد هشام سيسا: 22 هدفًا من 25 تصويبة بنسبة 88%

أحمد عادل: 22 هدفًا من 32 تصويبة بنسبة 68.75%

أحمد هشام دودو: 18 هدفًا من 27 تصويبة بنسبة 66.7%

محمد سند: 17 هدفًا من 24 تصويبة بنسبة 70.8%

أكرم يسري: 10 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 76.9%

ياسر سيف: 9 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 69.2%

محسن رمضان: 8 أهداف من 16 تصويبة بنسبة 50%

أحمد خيري: 7 أهداف من 8 تصويبات بنسبة 87.5%

عبد الرحمن فيصل: 6 أهداف من 10 تصويبات بنسبة 60%

بلال مسعود: 4 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 100%

محمد طارق: 3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 75%

سيف هاني: هدفان من 3 تصويبات بنسبة 66.7%

إبراهيم المصري: هدف من تصويبة بنسبة 100%