شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هداف فراعنة اليد فى مشوار حصد المركز الخامس ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 30 يناير 2025 04:54 م
استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يحصد المركز الخامس ببطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج بعد انتهاء مباريات دور ربع النهائى و التى شهدت خسارة الفراعنة أمام فرنسا بفارق هدف 34-33.
وجاءت قائمة هدافي منتخب مصر في بطولة العالم بعد انتهاء المشاركة في بطولة العالم 2025 كالتالى :
يحيى خالد: 36 هدفًا من 66 تصويبة بنسبة 54.5%
علي زين: 28 هدفًا من 44 تصويبة بنسبة 63.6%
سيف الدرع: 24 هدفًا من 39 تصويبة بنسبة 61.5%
أحمد هشام سيسا: 22 هدفًا من 25 تصويبة بنسبة 88%
أحمد عادل: 22 هدفًا من 32 تصويبة بنسبة 68.75%
أحمد هشام دودو: 18 هدفًا من 27 تصويبة بنسبة 66.7%
محمد سند: 17 هدفًا من 24 تصويبة بنسبة 70.8%
أكرم يسري: 10 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 76.9%
ياسر سيف: 9 أهداف من 13 تصويبة بنسبة 69.2%
محسن رمضان: 8 أهداف من 16 تصويبة بنسبة 50%
أحمد خيري: 7 أهداف من 8 تصويبات بنسبة 87.5%
عبد الرحمن فيصل: 6 أهداف من 10 تصويبات بنسبة 60%
بلال مسعود: 4 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 100%
محمد طارق: 3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 75%
سيف هاني: هدفان من 3 تصويبات بنسبة 66.7%
إبراهيم المصري: هدف من تصويبة بنسبة 100%
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