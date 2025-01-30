شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يقيم بطولة كأس مصر المفتوحة تزامنا مع احتفالات عيد ميلاد الاتحاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن ارتفاع أعداد اللاعبين المشاركين في بطولة كأس مصر المفتوحة إلى 5 آلاف لاعب ولاعبة والمقامة في استاد القاهرة حتى 1 فبراير المقبل.

وقال محمد صبيح إنه يشارك في بطولة كأس مصر المفتوحة 300 هيئة من مختلف محافظات الجمهورية والتي تقام على هامش الاحتفالات الخاصة بعيد ميلاد إنشاء الاتحاد الخامس والذي يوافق 28 يناير من كل عام.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن بطولة كأس مصر المفتوحة تفرز العديد من اللاعبين أصحاب الموهبة ويؤكد على اتساع القاعدة وعلى الانتشار الكبير الذي وصل إليه الاتحاد في فترة وجيزة.

وحضر فعاليات البطولة النرويجي اسبن لوند النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج والذي أثنى على البطولة وعلى التنظيم الجيد فضلا عن متابعته لأكثر من مباراة ووجود العديد من اللاعبين المميزين فنيا الأمر الذي يؤكد على التطور السريع متابعا أن قصة نجاح الاتحاد رغم مرور 5 سنوات فقط على إنشاءه يجب أن تدرس حتى يستفاد منها الجميع.