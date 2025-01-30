شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم الصفقة الثانية والإعلان الرسمي خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من ضم محمود جهاد، لاعب وسط فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتصبح الصفقة الثانية للفريق الابيض بعد ما أتم اتفاقه مع نادي الجونة لضم المدافع أحمد حسام، وحصل على الاستغناء بشكل رسمي.

ويتبقى خطوة واحدة فقط لإعلان الزمالك علي صفقة محمود جهاد، وهي تحويل المبلغ المتفق عليه بين الطرفين، ومن المنتظر أن ، يعلن الزمالك بشكل رسمي عن صفقة خلال ساعات .

وكان مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب قد انهوا صفقة ضم أحمد حسام مدافع فريق الجونة، لتدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوى.

واتفق الزمالك مع الجونة على توقيع اللاعب على عقود لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 ملايين عند التوقيع ، على أن يتم سداد باقى المبلغ على قسطين أو 3 على الأكثر.