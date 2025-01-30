شكرا لقرائتكم خبر عن من هو أحمد حسام صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب صفقة ضم أحمد حسام مدافع فريق الجونة، لتدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوى.

واتفق الزمالك مع الجونة على توقيع اللاعب على عقود لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 ملايين عند التوقيع ، على أن يتم سداد باقى المبلغ على قسطين أو 3 على الأكثر.

نرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن اللاعب الجديد..

أحمد حسام من مواليد 1 يناير 2001، أي يبلغ من العمر 24 عاما، لعب في مركز الدفاع والظهير الأيسر مع الجونة ، بدأ مسيرته مع الفريق في قطاع الناشئين، وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

انضم أحمد حسام لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وشارك معهم في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس 2020 .

وخلال الموسم الجارى شارك مع الجونة في 7 مباريات سجل هدف و صنع أخر لزملاؤه.

