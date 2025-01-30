شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: الأهلى لم يقدم عرضا لضم رشاد المتولى.. وأغلقنا ملف رحيل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نافع السعيد المدرب العام لنادى بتروجت، موقف الجهاز الفنى والنادى من رحيل رشاد المتولى مهاجم الفريق، إلى صفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال نافع السعيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذى يُقدمه الإعلامى كريم رمزى عبر إذاعة ميجا إف إم: هناك منظومة متكاملة بداية من مجلس الإدارة الذى يوفر كل الإمكانيات، بالإضافة إلى سيد عيد ومجموعة اللاعبين.

وأضاف مدرب بتروجت: كان هناك تعب ومجهود منذ بداية الموسم الماضى، وتكلل بالنتائج المحترمة وبالأداء الجيد خلال الموسم الحالى.

وعن مفاوضات الأهلى مع رشاد المتولي، قال السعيد: لا يوجد شيء رسمي من الأهلي، والرسمي فقط مع أحمد رضا وتدخل مسئولو الأهلي وأنهو الصفقة.

وأكمل مدرب بتروجت: كل الكلام المتداول عن صفقة المتولي للأهلي أو الزمالك، هو كلام مواقع وكلام وكلاء فقط.

واختتم نافع السعيد: سيد عيد أغلق ملف الرحيل مع اللاعبين، وبعد رحيل أحمد رضا الجميع موجودين، وكل العروض ستتم مناقشتها بنهاية الموسم.