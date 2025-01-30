شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30/1/2025 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتى جاء فى مقدمتها، بن شرقي يطير إلى المغرب اليوم ويعود السبت للانتظام في تدريبات الأهلي، وإلغاء الإجازات في اتحاد الكرة حتى نهاية القيد الشتوي، والتقط لهم صورة وشبهم بالأهلى.. كولر يتغنى بعائلة مصرية من على الموتوسيكل.

بن شرقي يطير إلى المغرب اليوم ويعود السبت للانتظام في تدريبات الأهلي

أنهى بن شرقي إجراءات الانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم من قبل قناة النادي ومنصاته الرسمية.

إلغاء الإجازات في اتحاد الكرة حتى نهاية القيد الشتوي

قرر اتحاد الكرة إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه يوم 8 فبراير المقبل.

التقط لهم صورة وشبههم بالأهلى.. كولر يتغنى بعائلة مصرية من على الموتوسيكل

تغنى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بحالة الترابط لإحدى الأسر المصرية التي التقاها في طريقه لقيادة مران الفريق الأحمر اليوم، وهي تستقل دراجة نارية في أحد شوارع القاهرة.

مصدر بالزمالك: جلسة جديدة لقطع إعارة ميشالاك وعودته إلى أحد السعودى

قال مصدر بالزمالك إن المحاولات ما زالت مستمرة مع البولندى كونراد ميشالاك لقطع إعارته وعودته لنادى أحد السعودى،خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعدما فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفنى بمستواه.

الأشعة تثبت سلامة أحمد القندوسى ويشارك فى مران سيراميكا استعدادا لسموحة

أثبتت الأشعة التي أجراها الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي جمعتهما في الأسبوع العاشر من الدورى.

منتخب اليد يبدأ رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد رحلة العودة من كرواتيا مساء اليوم بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج.

حسام حسن يطالب بتقارير فنية عن جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من جهازه المعاون تجهيز تقارير شاملة عن المنتخبات التي يواجهها المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية بعد سحب القرعة الاثنين الماضي.