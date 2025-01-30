شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أحمد حسام صفقة الزملك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بالجونة على ضم أحمد حسام مدافع الفريق الساحلى، لتدعيم خد الدفاع بالفريق الأبيض خلال يناير.

نرصد فى السطورالتالية كل ما تريد معرفته عن الصفقة..

س: ماذا فعل الزمالك ليتعاقد مع أحمد حسام؟

ج: شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين الزمالك والجونة على ضم اللاعب، وبالفعل وافق اللاعب على الانتقال للزمالك، وكان الأبيض ينتظر موافقة مسئولى الجونة على رحيل اللاعب وكذلك التفاصيل المالية للصفقة.

س: ما تفاصيل اتفاق الزمالك مع الجونة على ضم اللاعب؟

ج: اتفق الزمالك مع الجونة على ضم أحمد حسام ميدو بقيمة تصل مدته إلى 4 مواسم ونصف الموسم أى أنه يرتدى قميص الزمالك حتى 2029.

س: كم تبلغ القيمة المالية للصفقة ؟

ج: اتفق الزمالك مع الجونة على ضم اللاعب للفريق الأبيض مقابل 11 مليون جنيه، على أن يسدد الزمالك 6 ملايين جنيه عند التوقيع ، وباقى المبلغ 5 ملايين يتم سدادها على قسطين أو أكثر خلال الفترة المقبلة.

س: ماذا يتبقى في صفقة أحمد حسام ؟

ج: يتبقى قيد الاعب في اتحاد الكرة، وحجز مكان له في القيد الأفريقي للزمالك، ثم بعد ذلك يعلن الزمالك التعاقد مع اللاعب رسميا.

س: ماذا قال علاء عبد العال عن رحيل اللاعب الى الزمالك؟

ج: قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة إن مسئولي نادي الزمالك اقتربوا بنسبة كبيرة من ضم أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي، وأضاف المدير الفني للجونة خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن هناك شبه اتفاق نهائي بين الزمالك والنادي الساحلي للحصول على خدمات أحمد حسام، وأشار عبد العال إلى أن أحمد حسام يمتلك إمكانيات فنية عالية وسيكون له شان كبير مع القلعة البيضاء، وأوضح المدير الفني للجونة أن أحمد حسام سيكون إضافة كبيرة لدفاع نادي الزمالك.