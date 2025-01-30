شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام بيراميدز في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتي تقام بإستاد الدفاع الجوى.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى في السابعة من مساء غد الجمعة، حيث يدخل الفريقين المباراة بحثا عن الصدارة.

ويستعيد الزمالك محمود حمدى الونش لاعب الفريق، بعد الاطمئنان على سلامته من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مباراة الجونة التي أقيمت الأثنين الماضى في مسابقة الدوري.

وكان الزمالك فاز في مباراته الماضية امام الجونة برباعية مقابل هدف سجل للأبيض ناصر ماهر هدفين، وسيف الجزيرى هدفين، بينما تعادل بيراميدز مع الأهلى بهدفين لكل فريق.

واستقر جروس على تثبيت عناصر الزمالك أمام بيراميدز، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر وأحمد فتوح، خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل دونجا ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.