شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أحمد حسام مدافع الجونة إضافة كبيرة للزمالك وسيصنع الفارق مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة إن مسئولي نادي الزمالك اقتربوا بنسبة كبيرة من ضم أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي.

أضاف المدير الفني للجونة خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إن هناك شبه اتفاق نهائي بين الزمالك والنادي الساحلي للحصول على خدمات أحمد حسام.

وأشار عبد العال إلى أن أحمد حسام يمتلك إمكانيات فنية عالية وسيكون له شان كبير مع القلعة البيضاء.

وأوضح المدير الفني للجونة أن أحمد حسام سيكون إضافة كبيرة لدفاع نادي الزمالك.

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاتفاق مع الجونة على ضم أحمد حسام لاعب الفريق، لتدعيم خط دفاع الزمالك في ميركاتو الشتاء.

تم الاتفاق على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، أي حتى صيف 2029 ، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 مليون عند التعاقد، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ " 5 ملايين" على قسطين أو 3 على الأكثر .

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بتسجيل اللاعب في قائمته فور توقيع العقود، حتى يكون جاهز للمشاركة مع الأبيض.