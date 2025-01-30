شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يطير إلى المغرب اليوم ويعود السبت للانتظام في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يطير أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد إلى بلاده المغرب اليوم الخميس لإنهاء بعض الأمور الخاصة به قبل العودة إلى القاهرة السبت المقبل، وبدء تجربته مع القلعة الحمراء، عقب الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى بن شرقي إجراءات الانضمام إلى الأهلي بشكل رسمي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة مساء اليوم من قبل قناة النادي ومنصاته الرسمية، قبل أن يطير إلى قطر لجمع متعلقاته والقدوم للإقامة في القاهرة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على قيد المغربي أشرف بن شرقي صفقة الفريق الأحمر الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية خلال الساعات القادمة، والتي سيتم غلقه منتصف ليلة غد الجمعة، بعد إنهاء التعاقد معه بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي مساء اليوم بعد تجهيز برومو خاص لتقديم اللاعب المغربي، حيث تأجل الإعلان عن الصفقة لمدة 24 ساعة بسبب عدم الانتهاء من برومو الإعلان عن اللاعب.

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري ، وانهى إجراءات التعاقد معه في جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء اليوم.