مونديال اليد: شعور بالصدمة بعد الخروج الدرامي لمصر

الرياص - اسماء السيد - القاهرة : عبر يحيى خالد لاعب منتخب مصر ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة اليد عن صدمته بعد خسارة مصر أمام فرنسا الثلاثاء في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، مشيراً إلى انه كان يحلم بتحقيق إنجاز تاريخي لجيل يستحق ذلك، وتعهد بعودة الفريق للمنافسة على اللقب في النسخة المقبلة.

وخسرت مصر أمام فرنسا 33 34 بسيناريو درامي، بعد أن سجل المنتخب الفرنسي هدف الفوز قبل 3 أعشار من الثانية فقط على نهاية المباراة في زغرب، ليودع الفراعنة البطولة.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس، وهو ثاني أفضل ترتيب له في تاريخ مشاركاته ببطولة العالم بعدما كان قد احتل المركز الرابع في بطولة 2011 التي أقيمت بفرنسا.

وقال يحيى خالد في تصريحات لوكالة فرانس برس "لدينا شعور بالصدمة وأعتقد أننا نحتاج لوقت طويل حتى نتغلب عليه".

وتابع "لا أعرف ما الذي حدث ولا أجد وصفاً. تأخرنا بفارق خمسة أهداف لكننا قاتلنا للعودة. تعادلنا قبل النهاية بثانيتين وكنا نعتقد أننا سنلعب وقت إضافي ونفوز لكننا أفقنا على صدمة. أشعر أننا نعاني من لعنة كلما وصلنا إلى هذه الأدوار".

وخسر منتخب مصر ربع نهائي نسخة 2021 التي استضافها بركلات الترجيح أمام الدنمارك، قبل أن يفقد فرصة الوصول لنصف نهائي بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه بطريقة درامية أمام فرنسا.

وقال خالد "مواجهة فرنسا كانت تعني الكثير بالنسبة لي شخصياً. ألعب في باريس سان جرمان لذلك كان لدي أمل شخصي في تحقيق إنجاز تاريخي أمام زملائي في النادي، وقبل ذلك بلوغ نصف نهائي بطولة العالم. كنا نحلم بتحقيق ميدالية ولم لا نحقق اللقب".

واختتم ابن السابعة والعشرين "لن نستسلم. الهزيمة محبطة بكل تأكيد خاصة بهذه الطريقة، لكننا فريق بمعدل أعمار صغير ولدينا فرصة في البطولات المقبلة. سنعود وننافس مرة أخرى ولن نفقد الأمل في تحقيق إنجازات تاريخية لكرة اليد المصرية".

مصير باستور

من جانبه، عبر خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن فخره بما قدمه المنتخب في بطولة العالم، مؤكداً أن مصير مدرب المنتخب خوان كارلوس باستور سيتحدد عقب الإجازة التي حصل عليها الإسباني.

وقال فتحي لوكالة فرانس برس "فخورون للغاية بما قدمه هذا المنتخب، وكنا نستحق مواصلة المشوار ولعب الدور نصف النهائي والمباراة النهائية أيضاً. قدمنا أداء رائعا أمام صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، وخسرنا في جزء من الثانية وهذا لا يقلل أبداً مما قدمه هؤلاء اللاعبين الأبطال".

وأضاف رئيس الاتحاد المصري "أشكر اللاعبين والجهاز الفني، وأطالبهم بالتوقف عن الإحباط والعودة للعمل من جديد. لدنيا بطولة إفريقيا ثم بطولة العالم المقبلة وأولمبياد لوس أنجليس 2028، وكلي ثقة أن هذا الجيل سيحقق إنجازاً تاريخياً في المستقبل القريب".