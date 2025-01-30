شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يظهر في ملعب التتش ويتخلف عن مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ظهر المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة في مران فريقه اليوم الخميس ، بعد استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ولن يشارك بن شرقي في مران الأهلي اليوم،الذي يستعد للقاء مودرن سبورت في الجولة الحادية عشر للدروي الممتاز .

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي مساء اليوم بعد تجهيز برومو خاص لتقديم اللاعب المغربي، حيث تأجل الإعلان عن الصفقة لمدة 24 ساعة بسبب عدم الانتهاء من برومو الإعلان عن اللاعب.

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري، وأنهى إجراءات التعاقد معه في جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء اليوم.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.