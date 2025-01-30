شكرا لقرائتكم خبر عن التقط لهم صورة وشبهم بالأهلى.. كولر يتغنى بعائلة مصرية من على الموتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

تغنى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بحالة الترابط لإحدى الأسر المصرية التي التقاها في طريقه لقيادة مران الفريق الأحمر اليوم، وهي تستقل دراجة نارية في أحد شوارع القاهرة.

ونشر كولر صورة الأسرة المصرية معلقا عليها: "في طريقي إلى التدريب، رأيت هذه العائلة - وهم يجسدون تمامًا ما أعلمه لفريقي كل يوم: الوحدة والثقة ومعرفة أنه يمكنك دائما الاعتماد على بعضكم البعض. هذه هي بالضبط الطريقة التي أريد أن أرى بها لاعبي - كوحدة قوية واحدة، يواجهون كل تحدٍ معاً. لأنه معًا فقط يمكنك تحقيق العظمة".



كولر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، وموعد انتظامهم في التدريبات الجماعية، في ظل الحاجة إلى جهودهم في الفترة القادمة.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب للإصابة وهم طاهر محمد طاهر وأشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وياسر إبراهيم وسمير محمد وبات البعض منهم قريبا من العودة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

يخضع ثلاثي الأهلي ، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، للوقوف على تطورات الإصابة التي تعرض لها الثلاثي وتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق ، وموعد الاستعانة بهم في المباريات، لاسيما بعدما اقترب أكثر من لاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني طاهر محمد من الإصابة في العضلة الأمامية، ويواصل الثلاثي في الوقت الحالي أداء برنامجهم التأهيلي، على أن يتحدد موعد انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية بعد الفحص الطبي الذي سيخضعون له، وبناءا على التشاور الذي سيتم بين مارسيل كولر المدير الفني وطبيب الفريق الأحمر.