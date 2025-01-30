شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: جلسة جديدة لقطع إعارة ميشالاك وعودته إلى أحد السعودى والان مع تفاصيل الخبر

قال مصدر بالزمالك إن المحاولات ما زالت مستمرة مع البولندى كونراد ميشالاك لقطع إعارته وعودته لنادى أحد السعودى،خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعدما فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفنى بمستواه.

وأكد المصدر نفسه، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك جلسة جديدة ستجمع مسئولى نادى الزمالك بـ ميشالاك خلال الساعات القادمة لمحاولة الوصول إلى اتفاق لجدولة مستحقاته المالية.

وواصل :"ميشالاك تقاضى 77 ألف دولار فقط من قيمة عقده ويتبقى له 700 ألف دولار بما يعادل 35 مليون جنيه ويتمسك بالحصول عليها كاملة من أجل الموافقة على رحيله عن القلعة البيضاء".

وأكمل:"كان هناك اقتراح من أحد أعضاء مجلس الزمالك بمنح اللاعب 300 الف دولار ولكنه رفض وتمسك بالمبلغ كامل قبل رحيله عن القلعة البيضاء".

الجديد بالذكر أن ميشالاك كان عقده مع أحد السعودى مليون و800 ألف دولار، وتنازل اللاعب عن 500 ألف دولار مقابل انتقاله للزمالك، لتصبح قيمة عقده مليونا و300 ألف دولار يتحمل منها الزمالك 700 ألف دولار ويتحمل نادى أحد 600 ألف دولار.

كونراد ميشالاك علم أن إدارة الزمالك تواصلت مع نادي أحد لقطع إعارته، إلا أن اللاعب أكد أنه لن يوافق على قطع الإعارة إلا بعد الحصول على قيمة عقده البالغ 700 ألف دولار من الزمالك، وبعدها يعود اللاعب لناديه، خاصة أنه لا يوجد بند يمنح الزمالك أحقية قطع الإعارة في يناير الجارى.