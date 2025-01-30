شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور أشرف بن شرقي في تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

لم يتحدد موعد انتظام المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة في مران الفريق الأحمر حتى الآن، في انتظار تقديمه مساء اليوم الخميس، ومن ثم ظهوره الأول في ملعب مختار التتش، ضمن تحضيرات الأهلي لخوض مباراته أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي مساء اليوم بعد تجهيز برومو خاص لتقديم اللاعب المغربي، حيث تأجل الإعلان عن الصفقة لمدة 24 ساعة بسبب عدم الانتهاء من برومو الإعلان عن اللاعب.

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري، وأنهى إجراءات التعاقد معه في جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء اليوم.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.