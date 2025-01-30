شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع الجونة على ضم أحمد حسام والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاتفاق مع الجونة على ضم أحمد حسام لاعب الفريق، لتدعيم خط دفاع الزمالك في ميركاتو الشتاء.

تم الاتفاق على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، أي حتى صيف 2029 ، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 مليون عند التعاقد، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ " 5 ملايين" على قسطين أو 3 على الأكثر .

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بتسجيل اللاعب في قائمته فور توقيع العقود، حتى يكون جاهز للمشاركة مع الأبيض.

ويأتي دخول الزمالك في مفاوضات مع أحمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم.

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى