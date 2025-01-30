شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين، والتي تقام بالعاصمة الإدارية بنادي النادي غدا الجمعة وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

وتبدأ المنتخبات المشاركة اليوم الخميس في اختبار الأسلحة لكل اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة .

وتنطلق المنافسات في العاشرة صباح غدا الجمعة بمنافسات دور المجموعات للسيدات حتى الساعة الثانية ظهرا ثم دور ال128 من الثانية والربع حتى الثالثة والربع ظهرا ، وتقام منافسات دور ال64 من الثالثة والنصف عصرا حتى الرابعة عصرا ثم دور ال32 بداية من الرابعة والثلث عصرا حتى الخامسة مساء .

وتقام مباريات ثمن النهائي بداية من الخامسة وعشر دقائق مساء حتى الخامسة والنصف على أن تلعب مباريات ربع النهائي بداية من السادسة إلا ربع مساء وتقام مباريات نصف النهائي في السادسة والثلث مساء على أن تلعب المباراة النهائية في السابعة مساء ثم توزيع الميداليات للفائزين.

بينما تنطلق في العاشرة صباح يوم السبت منافسات دور المجموعات للرجال حتى الساعة الثانية ظهرا ثم دور ال256 من الثانية والربع حتى الثالثة إلا ربع عصرا ، وتقام منافسات دور 128 من الثالثة والنصف عصرا حتى الرابعة عصرا ثم دور ال64 بداية من الرابعة والثلث عصرا حتى الخامسة مساء .

وتقام مباريات دور ال32 بداية من الخامسة وعشر دقائق مساء حتى السادسة إلا ربع مساء على أن تلعب مباريات ثمن النهائي بداية من السادسة وتقام مباريات ربع النهائي في السادسة والنصف مساء على أن تلعب مباريات نصف النهائي في السابعة وعشر دقائق مساء وتقام المباراة النهائية في الثامنة إلا ثلث مساء ثم توزيع الميداليات للفائزين.

على أن تختتم البطولة يوم الأحد المقبل، حيث تنطلق منافسات الفرق للرجال والسيدات في الثامنة والنصف صباحا حتى النهائي وتتويج الفائزين بالميداليات .

ويشارك في البطولة 45 دولة مختلفة يمثلهم 471 مشاركًا، منهم 383 لاعبًا ولاعبة (221 لاعبًا و162 لاعبة) حتى الآن، بالإضافة إلى 88 مرافقًا للبعثات المشاركة من مدربين وغيرهم.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر، أنجولا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، الصين، الصين تايبيه، كرواتيا، التشيك، استونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيطاليا، كازاخستان، لبنان، لوكسمبورج، ماكاو، المغرب، هولندا، النرويج، روسيا، باراجواي، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، أمريكا، أوزباكستان، فنزويلا، اليمن، السعودية، أوكرانيا، الأردن وعمان.

وتُعد مصر أكثر الدول مشاركة من حيث عدد اللاعبين في البطولة كونها الدولة المضيفة، حيث تشارك بـ31 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الناشئين و15 لاعبة في منافسات الناشئات.