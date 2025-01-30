شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت المقبلة في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلى الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت بالجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، بحثا عن صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 20 نقطة خلف بيراميدز صاحب الصدارة والزمالك الوصيف بفارق الأهداف عن الأهلي.

موعد مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت فى دوري nile

تقام مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى السابعة مساء الأحد المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري المصري

تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

صفقات الأهلى في الميركاتو الشتوي

وكان مسئولو الأهلى نجحوا فى ضم 3 صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ضم مصطفى العش من فريق زد على سبيل الإعارة، وأحمد رضا من فريق بتروجت لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وتريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري.

جراديشار يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت

اقترب السلوفيني نيجك جراديشار لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، باعتباره المهاجم الوحيد في صفوف الأهلي ومعه المهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم صاحب الـ17 عاما.

وانضم جراديشار إلى الأهلي في يناير الجاري قادما من فيهيرفار المجري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وشارك بديلا في مباراة بيراميدز الماضية وسجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء لفريقه.