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عضو لجنة الكرة بالزمالك عن التعاقد مع أحمد حسام: الصفقة تمت

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عضو لجنة الكرة بالزمالك عن التعاقد مع أحمد حسام: الصفقة تمت

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 30 يناير 2025 01:43 م

 كشف عضو بلجنة الكرة بنادى الزمالك تطورات المفاوضات مع أحمد حسام  مدافع فريق الجونة، لتدعيم صفوف دفاع الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.

وقال عضو لجنة الكرة في تصريحات لليوم السابع : " الحمد لله الصفقة تمت وانتظروا صفقات أخرى خلال ساعات".

ويأتي دخول الزمالك في مفاوضات مع أحمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم.

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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