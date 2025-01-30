شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الكرة بالزمالك عن التعاقد مع أحمد حسام: الصفقة تمت والان مع تفاصيل الخبر

كشف عضو بلجنة الكرة بنادى الزمالك تطورات المفاوضات مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة، لتدعيم صفوف دفاع الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.

وقال عضو لجنة الكرة في تصريحات لليوم السابع : " الحمد لله الصفقة تمت وانتظروا صفقات أخرى خلال ساعات".

ويأتي دخول الزمالك في مفاوضات مع أحمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم.

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى