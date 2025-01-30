شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الكرة بالزمالك عن التعاقد مع أحمد حسام: الصفقة تمت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالخميس، 30 يناير 2025 01:43 م
كشف عضو بلجنة الكرة بنادى الزمالك تطورات المفاوضات مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة، لتدعيم صفوف دفاع الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.
وقال عضو لجنة الكرة في تصريحات لليوم السابع : " الحمد لله الصفقة تمت وانتظروا صفقات أخرى خلال ساعات".
ويأتي دخول الزمالك في مفاوضات مع أحمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم.
ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى
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