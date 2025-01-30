شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر قمة الزمالك وبيراميدز علي صدارة الدوري.. وموقف الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتي تقام في السابعة من مساء غدا الجمعة.

ويدخل الزمالك المباراة وسط مساعى نحو احتلال القمة، وتصدر ترتيب الدورى، حيث أن الفارق بينه وبين بيراميدز المتصدر نقطة واحدة.

وتتحدد قمة الدورى وفقا لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث أن الفريق الذى سيفوز في المباراة سيقود صاحبه للقمة، حيث يمتلك بيراميدز 21 في قمة الترتيب ويليه الزمالك في الوصافة ب20 نقطة، وفوز الفريق الأبيض يضمن له الصعود على القمة، بينما فوز الفريق السماوى يؤكد تربعه على الصدارة.

وحال تعادل الزمالك وبيراميدز في مباراة الجمعة سيكون الأهلى أكبر المستفدين من هذه النتيجة خاصة وأن الأهلى يحتل المركز الثالث بنفس رصيد الزمالك، في الوقت الذى حال فوز الأهلى بمباراته المقبلة أمام مودرن سبورت سيصعد إلى القمة، وسيكون رصيده وقتها 23 نقطة متقدما على الزمالك وبيراميدز.