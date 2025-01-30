شكرا لقرائتكم خبر الأمير خالد بن سلطان وعبد الله باخشب يرفعان حدة التحدي قبل انطلاق سباق الأساطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه انظار محبي رياضة الراليات من غدا يوم الجمعة الى مدينة حائل عروس الشمال باستضافتها لمنافسات النسخة العشرين من رالي حائل تويوتا 2025 وسط مشاركة استثنائية لأساطير الراليات السعوديين والخليجيين من بينهم عدد من الأسماء البارزة التي لمعت خلال تاريخ الراليات وهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل والعماني حمد الوهيبي والسعودي عبد الله باخشب و السعودي احمد الصبان والسعودي عيسي الدوسري والسعودي فرحان الشمري وبمشاركة خاصة من حسن جميل.

وخلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق السباق، أبدى من جانبه، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان استعداده التام لمواجهة البطل عبد الله باخشب والاساطير الاخرين، مشيرًا إلى أن هذا السباق يمثل فرصة كبيرة للفوز على باخشب قائلاً: " انا متسابق شرس وقد أتت لي هذه الفرصة للسباق امام باخشب وأعلنها من هذا المنبر انى سأكتسحه وعلى امل ان يرتكب خطاء كي أتمكن من الفوز ولاشي مستحيل في عالم الراليات".

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية التغلب على الأمير خالد بن سلطان، قال باخشب: " سأفعل ما يلزم لتحقيق النصر واثبت خبرتي الطويلة امام الأمير خالد. لا يهم الطريقة، المهم أنني مستعد لكل السيناريوهات والفوز حليفي"

فيما عبر المتسابقين الأساطير المتحدثين في المؤتمر الصحفي، عن سعادتهم بالتواجد في حائل والمشاركة في هذه السباق المتميز، وقال العماني حمد الوهيبي: "أنا سعيد بالمشاركة في هذا السباق، والتواجد في في مدينة حائل الجميلة. وهذه فرصة لكي أخوض هذا السباق الذي يجمع هؤلاء الأساطير الذين واجهت بعضهم في سباقات مختلفة ".

وقال احمد الصبان: " بصراحة سيكون سباق رائع مه هذه النخبة الجميلة وأعلن من هنا بانى على اتم الاستعداد ورالي حائل بالنسبة لي يعتبر من أجمل الذكريات في مسيرتي".

وأضاف فرحان الشمري، ابن حائل وأول متسابق يحصد اللقب الأول لرالي حائل قبل 20 عام: " بحكم وجود السباق على ارضي وبين جمهوري، اعتقد أنى جاهز ولن اتردد في بذل جهدي لنيل اللقب والفوز به بعد عشرين عام."

وقال عيسى الدوسري الذي سبق ان فاز بلقب رالي حائل لأربعة نسخ: " أتطلع لخوض التحدي في هذا السباق الأسطوري ومواجهة تلك الأسماء التي سطرت تاريخ، ونعد محبي رياضة الراليات بأننا سنقدم سباق يسعدهم ويستحق المشاهدة، ونحن نسعى إلى أن نعطي الجمهور فرصة للاستمتاع بمنافسات رائعة".