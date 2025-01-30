أن بي آيه: مفوض الرابطة آدم سيلفر يقترح تقليص فترة الأرباع إلى 10 دقائق

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أيّد مفوّض رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين آدم سيلفر الأربعاء تقليص مدة كل من الأرباع الأربعة في مباريات "أن بي آيه" من 12 إلى 10 دقائق، مقرا في الوقت عينه أن هذا التعديل يستحق مزيدا من المناقشة.

وقال سيلفر في برنامج "دان باتريك" التلفزيوني "أنا من المعجبين بالأرباع الأربعة التي تبلغ مدة كل واحد منها 10 دقائق".

وأضاف "لكنني لست متأكدا من أن عددا كبيرا منا" يرغب في تقليص الفترة.

وتابع "إنه تغيير كبير في اللعبة وأعتقد أنه سيكون محل الكثير من النقاش في المستقبل".

وتقام مباريات "أن بي آيه" لمدة 48 دقيقة، لكن مباريات كرة السلة في الألعاب الأولمبية والدولية تستمر لمدة 40 دقيقة. في حين تُلعب المباريات الجامعية للرجال في الولايات المتحدة على فترتين مدة كل منهما 20 دقيقة.

وأردف سيلفر "نظرا لأن لعبة كرة السلة تتمتع بانتشار عالمي، فإن أحد الأشياء التي نود رؤيتها في المستقبل هو توحيد القوانين".

واستطرد قائلا "ناهيك عن التأثير على الأرقام القياسية، أعتقد أن صيغة الساعتين (في المجموع) أكثر اتساقا مع عادات التلفزيون الحديثة".

ومن خلال تقليص مدة المباريات، فإن بعض الأرقام القياسية التي تم تسجيلها خلال مباراة أو موسم ستصبح في الواقع بعيدة المنال تقريبا.

وجاء الرد سريعا على اقتراح سيلفر بعدما عبّر توم ثيبودو مدرب نيويورك نيكس عن عدم اعجابه بالفكرة عندما سُئل عن المقترح الجديد قبل فوز فريقه على دنفر ناغتس 122 112 الأربعاء.

قال ثيبودو "أنا شخص تقليدي أكثر، لذا أكره أن أرى ذلك... فقط بسبب كل هذه الأرقام القياسية والأشياء من هذا القبيل".