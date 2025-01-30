شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين الزمالك وأحمد حسام مدافع الجونة لتوقيع عقود انضمامه للفريق والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة فى الوقت الحالى مع أحمد حسام مدافع الجونة لتوقيع عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويضع مسئولو نادى الزمالك الرتوش النهائية على انضمام أحمد حسام مدافع الجونة للفريق الأبيض خلال انتقالات يناير.

ويأتي دخول الزمالك في مفاوضات مع احمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم.

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى.