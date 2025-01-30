شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميشالاك لـ ”الخليج 365”: الزمالك ملزم بدفع مستحقاته وأطالب جروس بتقدير اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

شدد سيرهات ألتينسي وكيل البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودى المعار إلى الزمالك إنه على النادى الأبيض تقدير اللاعب، مؤكداً أن مسئولى القلعة البيضاء تحدثوا معه أكثر من مائة مرة للتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله للفريق.

أضاف ألتينسي خلال تصريحات خاصة لليوم السابع:"اتصل بي رئيس الزمالك وكونراد ربما أكثر من 100 مرة لنأتي إلى الزمالك وأنا أنتظر من المدرب أن يدرك ويقدر جودة اللاعب وقيمته الفنية".

تابع وكيل ميشالاك:" لا أريد أن أتحدث عن الأمور المالية مع ميشالاك لأنهم ملزمون بالدفع وليس كونراد فقط بل كل لاعبي الزمالك هم ملزمون بدفع رواتبهم".

وتمسك مسئولو نادى أحد السعودى بشرطهم مع نظرائهم في الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة لاعبهم البولندي كونراد ميشالاك من القلعة البيضاء،خاصة بعد فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بمستواه، ويشترط مسئولو نادى أحد السعودى حصول اللاعب على مستحقاته المالية قبل قطع إعارته خاصة أن هناك عقد ثلاثى موقع بين أحد والزمالك واللاعب ووكيله ولا يمكن للنادى الأبيض قطع الإعارة دون موافقتهم.

وكانت لجنة الكرة بالزمالك استقرت على قطع إعارة ميشالاك ومخاطبة النادى السعودى لقطع الإعارة وإنهاء إجراءات عودة اللاعب إلى السعودية، إلا أن اللاعب طلب الحصول على المستحقات للموافقة على الرحيل.