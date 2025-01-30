شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد بن شرقي في القائمة الأفريقية بعد إنهاء إجراءات الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو النادي الأهلي على قيد المغربي أشرف بن شرقي صفقة الفريق الأحمر الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية خلال الساعات القادمة، والتي سيتم غلقه منتصف ليلة غد الجمعة، بعد إنهاء التعاقد معه بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي مساء اليوم بعد تجهيز برومو خاص لتقديم اللاعب المغربي، حيث تأجل الإعلان عن الصفقة لمدة 24 ساعة بسبب عدم الانتهاء من برومو الإعلان عن اللاعب.

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري ، وانهى إجراءات التعاقد معه في جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء اليوم.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.