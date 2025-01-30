شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لتدعيم دفاع الزمالك بعد إصابة المثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات مكثفة مع 3 لاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، لتدعيم خط دفاع الفريق وذلك بعد إصابة حمزة المثلوثى بالرباط الصليبى، والمقرر خضوعه الى جراحة بألمانيا.

المفاوضات بدأت مع ياسين مرعى لاعب فاركو، وأحمد حسام لاعب الجونة، بالإضافة إلى محمد ربيعة لاعب سموحة، حيث دخل الأبيض في مفاوضات رسمية مع نادى فاركو لضم مرعى، وجارى الاتفاق على المقابل المالى للصفقة، خاصة وأن الأبيض طلب ضم جيفرسون اينكادا لاعب الفريق أيضا.

كما اتفق الزمالك مع أحمد حسام على الانتقال للفريق، وأنهى كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة الجونة على رحيل اللاعب، في المقابل يترقب الزمالك رد فرج عامر رئيس نادى سموحة على رحيل محمد ربيعة خاصة وأن اللاعب وافق على الانضمام للزمالك، بينما يتبقى موافقة ناديه.

ويرغب جروس المدير الفنى للزمالك في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب محلى قوي حسب إمكانيات النادى المادية خاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثى