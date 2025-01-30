شكرا لقرائتكم خبر عن الجاهزية الطبية تحدد موقف بن شرقي من تدعيم الأهلي في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

اقترب المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة من إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات ، ولكن يبقى القرار حسب الجاهزية الطبية التي ستحدد موقف اللاعب من المشاركة في مباراة مودرن سبورت الأحد المقبل أو تأجيل ظهوره إلى وقت لاحق.

كان أشرف بن شرقي قد بدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي عند تعرضه للإصابة أثناء تواجده في فريقه السابق الريان القطري.

ويستعد الأهلي للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي مساء اليوم بعد تجهيز برومو خاص لتقديم اللاعب المغربي، حيث تأجل الإعلان عن الصفقة لمدة 24 ساعة بسبب عدم الانتهاء من برومو الإعلان عن اللاعب.

واجتاز المغربي أشرف بن شرقي صفقة الأهلي الجديدة الكشف الطبي الذي خضع له اليوم في أحد المستشفيات الخاصة تمهيدا لإعلان التعاقد معه خلال الساعات القادمة.

وتعاقد مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان القطري ، وانهى إجراءات التعاقد معه في جلسة مع مسئولي القلعة الحمراء اليوم.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.