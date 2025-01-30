شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يغيب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة فريقه أمام بيراميدز المقرر لها السابعة من مساء غد الجمعة، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويغيب ناصر ماهر في ظل رفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، المجازفة باللاعب تجنبا لتكرار الإصابة التي عانى منها خلال الأيام الماضية، في العضلة الخلفية.

ويخوض ناصر ماهر تدريبات بدنية خفيفة على هامش مران الفريق على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل تدريجى تجنبا لتكرار الإصابة مرة أخرى.

ويختتم فريق الزمالك استعداداته مساء اليوم استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها غد الجمعة في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتى يعول عليها الجميع داخل القلعة البيضاء الفوزبها وحصد النقاط الثلاثة من أجل القفز علي قمة الدوري.