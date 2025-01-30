شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة أحمد القندوسى ويشارك فى مران سيراميكا استعدادا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط سيراميكا، سلامته من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة التي جمعتهما في الأسبوع العاشر من الدورى.

وتعرض أحمد القندوسى لكدمة قوية في القدم خلال المباراة، وأجرى الأشعة التي أثبتت سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة سموحة الأحد المقبل.

ونجح مسئولو نادى سيراميكا في التعاقد مع أحمد عبد الرحمن مدافع نادي راية أحد أندية دوري المحترفين، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع أحمد عبد الرحمن على عقود انتقاله لسيراميكا بعدما نال إعجاب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق لتدعيم خط دفاعه في هذا الموسم.

فرض فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لأيمن الرمادي، نفسه بين كبار مسابقة الدوري، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، وآخرها الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري التي جمعت الفريقين.

تغلب سيراميكا على غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، حيث سجل الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعب سيراميكا، هدف الفوز لفريقه فى شباك غزل المحلة.