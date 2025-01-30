شكرا لقرائتكم خبر عن جراديشار يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

اقترب السلوفيني نيجك جراديشار لاعب الأهلي من قيادة هجوم فريقه أمام مودرن سبورت يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، باعتباره المهاجم الوحيد في صفوف الأهلي ومعه المهاجم الصاعد حمزة عبد الكريم صاحب الـ17 عاما.

وانضم جراديشار إلى الأهلي في يناير الجاري قادما من فيهيرفار المجري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وشارك بديلا في مباراة بيراميدز الماضية وسجل هدفا وتسبب في ركلة جزاء لفريقه.

يخضع ثلاثي الأهلي ، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، للوقوف على تطورات الإصابة التي تعرض لها الثلاثي وتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق ، وموعد الاستعانة بهم في المباريات، لاسيما بعدما اقترب أكثر من لاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني طاهر محمد من الإصابة في العضلة الأمامية، ويواصل الثلاثي في الوقت الحالي أداء برنامجهم التأهيلي، على أن يتحدد موعد انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية بعد الفحص الطبي الذي سيخضعون له، وبناءا على التشاور الذي سيتم بين مارسيل كولر المدير الفني وطبيب الفريق الأحمر.