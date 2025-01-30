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الزمالك ينتظر موافقة الجونة على ضم أحمد حسام

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الزمالك ينتظر موافقة الجونة على ضم أحمد حسام

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 30 يناير 2025 11:58 ص

 ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب موافقة نظرائهم بالجونة، للحصول على خدمات أحمد حسام مدافع الفريق الساحلى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوى.

واتفق الزمالك مع اللاعب على الانتقال الى الفريق الأبيض خلال يناير الجارى، لتدعيم خط الدفاع ، ويتبقى موافقة الجونة على رحيل اللاعب، الى ميت عقبة.

ويأتي دخل الزمالك في مفاوضات مع احمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم..

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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