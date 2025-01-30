شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر موافقة الجونة على ضم أحمد حسام والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب موافقة نظرائهم بالجونة، للحصول على خدمات أحمد حسام مدافع الفريق الساحلى، لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوى.

واتفق الزمالك مع اللاعب على الانتقال الى الفريق الأبيض خلال يناير الجارى، لتدعيم خط الدفاع ، ويتبقى موافقة الجونة على رحيل اللاعب، الى ميت عقبة.

ويأتي دخل الزمالك في مفاوضات مع احمد حسام لتعويض غياب حمزة المثلوثى لاعب الفريق، بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبى و الذى تأكد غيابه عن الفريق لنهاية الموسم..

ويغلق باب القيد المحلى وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة يوم 8 فبراير المقبل، بينما يتم غلق القيد الأفريقى 31 يناير الجارى.