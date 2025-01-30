شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يبدأ رحلة العودة للقاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد رحلة العودة من كرواتيا مساء اليوم بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا و الدنمارك و النرويج .

وقال خاب فتحى رئيس اتحاد كرة اليد و رئيس بعثة المنتخب فى المونديال فى تصريح ل الخليج 365 ، أن المنتخب يبدأ رحلة العودة فى الثامنة مساءا للتوجه إلى إسطنبول ترانزيت قبل الوصول إلى القاهرة الرابعة فجر الجمعة .

تلقى منتخب اليد الخسارة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 34-33 فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.