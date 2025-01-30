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74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى

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  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 1/6
  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 2/6
  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 3/6
  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 4/6
  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 5/6
  • 74 مساهمة تهديفية.. أرقام المغاربة بقميص الأهلى قبل أشرف بن شرقى 6/6

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القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات ضم المغربى أشرف بن شرقى ليكون صفقة الفريق الأحمر الجديدة فى الانتقالات الشتوية الحالية بعد ضم كل من السلوفينى جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا، بالإضافة إلى عودة محمود حسن تريزيجيه فى نهاية الموسم.

وضم الأهلى المغربى أشرف بن شرقى بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادى الريان القطرى، حيث قال الأخير فى بيان مقتضب، "توصل نادى الريان الرياضى واللاعب أشرف بن شرقى إلى اتفاق يقضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائى".

وأصبح أشرف بن شرقى اللاعب المغربى السادس في تاريخ النادى الأهلى بعد كل من وليد أزارو وبدر بانون ورضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف دارى، الذين ساهموا فى 74 مساهمة تهديفية خلال مشوارهم حتى الآن.

 

ونستعرض ما قدمه اللاعبون المغاربة مع الأهلى قبل أشرف بن شرقى.. وليد أزارو

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تعاقد الأهلى مع المغربى وليد أزارو قادما من الدفاع الجديدى ليخوض مع المارد الأحمر 89 مباراة، سجل 41 هدفاً وصنع 16 هدفا آخر لزملائه.

بدر بانون

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ضم النادى الأهلى المدافع المغربى بدر بانون قادما من الرجاء، ليقود الفريق فى 52 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه وأعاد دفاع الأهلى للصلابة.

رضا سليم

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تعاقد الأهلى مع المغربى رضا سليم قادما من الجيش الملكى، ليخوض مع المارد الأحمر 44 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أهداف، لكن الإصابات حرمت اللاعب من الظهور الكثير مع الاهلى، وحاليا تم رفع اسمه من القائمة للإصابة.

يحيى عطية الله

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ونجح مسئولو النادى الأهلى في التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وخاض مع المارد الأحمر 18 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف أخرى.

أشرف دارى

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آخر المنضمين للأهلى هو المغربى أشرف دارى قادما من بريست الفرنسي لتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، واكتفى بخوض 5 مباريات فقط مع الأهلى لكثرة الإصابات التي تعرض لها في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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