شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من أحمد رفاعى البحث عن عروض للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو نادى الزمالك من أحمد رفاعى لاعب الفريق، البحث عن عرض للخروج إلى الإعارة في أحد الأندية قبل غلق باب القيد، في ظل عدم مشاركته مع الفريق في الفترة الأخيرة، وعدم اعتماد جروس عليه في المباريات.

وهناك أكثر من لاعب ينتظر حسم مصيره مع الأبيض مثل سيف جعفر ، مهاب ياسر، محمد عاطف، في ظل خروجهم من حسابات الجهاز الفني بقيادة جروس.

وكانت الأيام الماضية شهدت تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن الزمالك مثل البنك الأهلى و الجونة، بالإضافة إلى أحد العروض الخارجية، الا أن الزمالك أخطر اللاعب بالخروج على سبيل الإعارة وليس البيع.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها في السابعة مساءً غد باستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.