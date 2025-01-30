شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بن شرقى مع الزمالك قبل العودة لـ الإيجيبشن ليج من بوابة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية وصول المغربى أشرف بن شرقى لاعب الريان القطرى السابق إلى مصر تمهيدا للانضمام إلى النادى الأهلى، حيث خضع للكشف الطبى بأحد المستشفيات، قبل الإعلان عن الصفقة رسميا.

وتأتى عودة بن شرقى إلى القاهرة بعد عامين ونصف العام، حيث رحل عن الزمالك فى أغسطس 2022، وانتقل إلى الجزيرة الإماراتى، ومنها إلى الريان القطرى، والذى انهى تعاقده معه أمس، ليعلن الفريق القطرى رحيل اللاعب المغربى عن صفوفه.

وسبق لأشرف بن شرقى اللعب لنادى الزمالك حيث انضم إلى صفوفه في يوليو 2019، شارك مع الزمالك في 109 مباريلا في محتلف البطولات، سجل خلالها 41 هدفا، و صنع 28 لزملائه.

المباريات التى شارك فيها بن شرقى مع الزمالك مقسمة إلى 73 مباراة بالدورى المصرى، 9 بالكأس، و24 بالكونفدرالية، ومباراتين بالسوبر، ومباراة السوبر المصرى.

وحقق بن شرقى مع الزمالك 7 بطولات منها بطولتى دورى موسم 2020-2021، و2021- 2022، ولقبين كأس مصر، ولقب السوبر المصرى، وكأس الكونفدرالية الأفريقية ولقب السوبر الأفريقى.

ويحدد مسئولو النادي الأهلي موعد انتظام المغربي أشرف بن شرقي صفقة الفريق الأحمر الجديدة خلال الساعات القادمة في التدريبات الجماعية، لاسيما أن اللاعب كان قد تعرض للإصابة مع ناديه السابق الريان القطرى.