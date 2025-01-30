شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة أمام الأهلى والزمالك قبل غلق القيد الأفريقى لتدعيم صفوفهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت فترة السماح للقيد الأفريقى الحالية من الانتهاء أمام الأندية المصرية لتدعيم صفوفها خلال النسخة الحالية، حيث يتبقى 48 ساعة أمام الرباعى لجلب الصفقات وقيدها أفريقيا.

موعد غلق القيد الأفريقى

ويغلق القيد الأفريقي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية غدا الجمعة 31 يناير، الذي كان يتزامن مع الموعد القديم لغلق باب القيد المحلي بالانتقالات الشتوية في مصر، قبل أن يمتد إلى 8 فبراير المقبل، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة.

صفقات الأهلى

ونجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع كل من المغربي أشرف بن شرقى والسلوفينى جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا، بالإضافة إلى عودة محمود حسن تريزيجيه في نهاية الموسم.

ويسارع الأهلى الزمن من أجل ضم صفقة جديدة أجنبية وأخرى محلية، ويعمل مسئولو المارد الأحمر على ضم السويسرى ديريك كوتيسا أو الفلسطيني تامر بني عودة.

على الجانب الآخر اكتفى فريق بيراميدز بقائمته ولم يتعاقد مع صفقات جديدة لقيدها في الانتقالات الحالية، بينما يواصل الزمالك البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، وحرم وقف القيد المصرى من تدعيم صفوفه قبل الأدوار المهمة في الكونفدرالية.