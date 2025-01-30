شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 10 جولات من الدورى.. بيراميدز والزمالك الأكثر فوزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار مساء الثلاثاء على منافسات الجولة العاشرة من دورى nile، لتكتمل كل مباريات الأندية بدون مؤجلات فى الدورى حتى الآن، فى الموسم الاستثنائى الذى يلعب من دور واحد، ثم تقسم الأندية لمجموعتين، الأولى تضم أول 9 مراكز للتنافس على اللقب، فيما يتنافس التسعة أندية الآخرين على الهروب من الهبوط.

واشتعلت المنافسة بين أندية الدوري المصري على قمة ترتيب جدول مسابقة الدوري، خاصة مع تعثر فرق المقدمة فى أكثر من جولة، سواء بالتعادل أو الهزيمة، وبات صراع الصدارة يضم 4 فرق تدور بينها منافسة شرسة، وهى بيراميدز، الأهلي، سيراميكا، والزمالك.

أبرز الظواهر في أول 10 أسابيع من الدورى حتى الآن.. بيراميدز والزمالك الأكثر فوزا والأهلى ملك التعادلات

يعد فريقا بيراميدز والزمالك الأكثر فوزا حتى الآن في بطولة الدورى، حيث نجح كلا الفريقين في تحقيق 6 انتصارات من 10 مباريات، بينما حقق إنبى ومودرن سبورت والجونة فوزا وحيدا ليكونوا الأقل، فيما يعد الأهلى أكثر الأندية تحقيقا لنتيجة التعادل بـ5 تعادلات أي نصف مبارياته التي خاضها.

بتروجت الحصان الأسود

أصبح فريق بتروجت بقيادة سيد عيد الحصان الأسود في الدورى حتى الآن، حيث نجح في احتلال المركز السادس برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين، سجل خلالها 10 أهداف واستقبل 7 أهداف، على الرغم من صعوده هذا الموسم من دورى المحترفين، إلا أنه نجح في تحقيق نتائج مميزه بعد التعادل مع بيراميدز ومودرن سبورت والفوز على المصرى والبنك الأهلى والطلائع والجونة.

تعديل المسار شعار حرس الحدود والبنك

وانتفض فريقا حرس الحدود والبنك الأهلى في آخر المباريات لتحويل مسارهما من مؤخرة الدورى إلى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة، حيث نجح حرس الحدود في تحقيق 3 انتصارات آخر 4 مواجهات، حيث فاز على طلائع الجيش وغزل المحلة ومودرن سبورت وسقط بصعوبة أمام لزمالك 3/ 2، بينما تعادل مع المصرى والإسماعيلى وسيراميكا في بداية الانتفاضة بعد الخسارة في 3 مباريات من 4 لقاءات في البداية من سموحة والاتحاد وزد.

وعلى نفس المسار حقق البنك الأهلى الفوز في 3 مواجهات من آخر 4 مواجهات، حيث فاز على غزل المحلة والإسماعيلى والجونة قبل أن يسقط أمام بتروجت بثنائية، ليتقدم إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة.

الجونة ومودرن سبورت وإنبى في خطر

ويقبع الثلاثى الجونة مودرن سبورت وإنبى في ذيل ترتيب الدورى، ليدق نقوس الخطر من البداية، حيث فشل الثلاثى في تحقيق نتائج جيدة منذ بداية الدورى، واكتفى كل فريق بفوز وحيد خلال 10 مباريات، ويأمل علاء نبيل والفرنسى فرانك دوما ومحمد إسماعيل في تجميع النقاط في المباريات المقبلة لمحاولة الهروب من آخر الجدول.