شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم قيد على معلول فى قائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من قيد التونسي علي معلول لاعب الفريق في قائمة الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد خلال الساعات القادمة، لاسيما وأن إدارة النادي تدعم بقوة قرار قيد النجم التونسي.

وتضغط إدارة الأهلي على مارسيل كولر المدير الفني من أجل قيد علي معلول، لاسيما وأن المدرب السويسري كان يرفض فكرة قيده ويرغب في ضم لاعب أجنبي جديد يجيد اللعب في مركز الجناح، ولكن تضغط الإدارة لإقناعه بقيد اللاعب صاحب التاريخ الكبير داخل القلعة الحمراء.

ويوجد مكان شاغر في قائمة الأهلي الأجنبية لقيد علي معلول بعد التعاقد مع الثنائي الأجنبي نيجك جراديشار وأشرف بن شرقي بخلاف وجود الثنائي المغربي أشرف داري ويحيى عطية الله من بداية الموسم الجاري.

ويغلق باب القيد في القائمة الإفريقي منتصف ليلة غدا الجمعة، بينما يستمر باب القيد المحلي مفتوحا حتى الثامن من فبراير المقبل.