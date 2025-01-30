شكرا لقرائتكم خبر عن التأشيرة تحدد سفر المثلوثى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

يعكف مسئولو نادى الزمالك على إنهاء إجراءات سفر التونسى حمزة المثلوثى لاعب الفريق، إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

وتعرض المثلوثى إلى إصابة فى الركبة خلال مباراة فريقه أمام مودرن سبورت بالجولة التاسعة من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك موعد سفر اللاعب بعد استلام تأشيرة ألمانيا، والتى تسغرق 15 لاستخراجها، على أن يتم السفر فور استلامك تأشيرة اللاعب و المرافقين معه.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على رفع اسم التونسى حمزة المثلوثى مدافع الفريق الكروى الأول، من قائمة الفريق بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، لينتهى بهذا موسمه مع الفارس الأبيض، نظرًا لحاجته لفترة طويلة للعلاج.

وأبلغ الزمالك حمزة المثلوثى برفع اسمه من القائمة، مع تحديد موعد فى وقت لاحق للتفاوض حول تجديد تعاقده، خاصة أن عقده مع النادى كان ينتهى بنهاية الموسم الحالى.