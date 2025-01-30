شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة سنغافورة سماش لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق، اليوم الخميس، بطولة سنغافورة لتنس الطاولة، والتى تقام بمركز سنغافورة الرياضى خلال الفترة من 30 يناير الجارى حتى 9 فبراير المقبل، بمشاركة أفضل اللاعبين المصنفين عالميًا، وبمشاركة المنتخب المصرى أيضا.

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين، مقسمة إلى 5 لاعبين و5 لاعبات، حيث يتم اختيارهم وفقًا للتصنيف الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وتضم قائمة الرجال كل من عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبدالعزيز، محمود حلمي، وخالد عصر، بينما تضم قائمة السيدات دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهضيبي، يسرا حلمي، وهند فتحي.

ومن المنتظر أن يخوض محمود حلمي وخالد عصر الأدوار التمهيدية في منافسات فردي الرجال، بينما يبدأ عمر عصر، محمد البيلي، ويوسف عبدالعزيز مشوارهم من الدور الرئيسي بفضل تصنيفهم المتقدم.

وفي منافسات السيدات ستشارك يسرا حلمي وهند فتحي في الأدوار التمهيدية، بينما تبدأ كل من دينا مشرف، هنا جودة، ومريم الهضيبي مشوارهن من الدور الرئيسي.

وتعد البطولة أولى بطولات "جراند سماش" لهذا العام، مما يمنحها أهمية كبيرة، حيث تحظى باهتمام واسع ومشاركة كبيرة من أبطال العالم بمختلف الجنسيات.