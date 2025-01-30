شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن تعاقد الأهلى مع بن شرقى: هذه حياة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الإعلامى أحمد شوبير تعجبه من حالة الغضب بين جماهير الزمالك بعد خبر تعاقد الأهلى مع المغربى أشرف بن شرقى، فاللاعب بعد الرحيل عن الزمالك لعب فى الجزيرة الإماراتى والريان القطرى، والأمر كله عرض وطلب وفى النهاية اللاعب خلاص على أعتاب النادى الأهلى، لأنه لم يعلن رسميا حتى هذه اللحظة فهذه هى حياة الاحتراف.

وأضاف شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم أن بن شرقى لعب لنادى الوداد ثم فرنسا ثم الزمالك وبعد ذلك الجزيرة والريان، فاللاعب لم يأتى من الزمالك إلى الأهلى لكل هذا الغضب الجماهيرى.

وكشف شوبير أن الهجوم الشديد على مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ليس له داع ولا أسباب فالرجل ورث تركة ثقيلة من الديون والمشاكل والغرامات، وسداد مستحقات وغيرها من الأزمات، ورغم ذلك حقق الكونفدرالية والسوبر الأفريقى، وعمل على قدر الإمكان، لكن الناس لا تعرف ما يدور داخل الأندية.

وعن صفقات الأهلى قال شوبير إن الأهلى "شاطر" فى استغلال قيمته التسويقية، فالنادى لديه فائض فى الميزانية، والجماهير كانت تهاجم الإدارة بسبب الصفقات، لكن الإدارة شغالة بالراحة فتعاقدوا مع تريزيجيه، وبن شرقى وصفقتين محليتين العش ورضا، واحتمالية لصفقة محلية أخرى في الطريق، فالأهلى يعرف كيف يستغل اسمه، ومن هذا الاسم تم عمل رعايات وإعلانات وتسويق وفروع ومشاركات فى كأس العالم وكل هذا يجلب الأموال، كما أن التواجد الدولى يجلب الأموال أيضا.