شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطالب بتقارير فنية عن جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي والان مع تفاصيل الخبر

طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، من جهازه المعاون تجهيز تقارير شاملة عن المنتخبات التي يواجهها المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية بعد سحب القرعة الاثنين الماضي.

ويخوض منتخب مصر مبارياته في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، على ملعب أدرار في مدينة أغادير بعدما أوقعته القرعة فى المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا.



ويستهل منتخب الفراعنة البطولة القارية على أمل استعادة اللقب الغائب منذ 15 عامًا، حيث تكون ضربة البداية بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل، على أن تكون المواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا، يوم 26 من الشهر نفسه، فيما تكون المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أنجولا يوم 29 ديسمبر.



وقال حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم إن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، خاصة أن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل، ولم تعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.