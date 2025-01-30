شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد انتظام بن شرقي في التدريبات الجماعية خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مسئولو النادي الأهلي موعد انتظام المغربي أشرف بن شرقي صفقة الفريق الأحمر الجديدة خلال الساعات القادمة في التدريبات الجماعية، لاسيما وأن اللاعب كان قد تعرض للإصابة مع ناديه السابق الريان القطري.

وأتم النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي الريان القطري حيث قال الأخير في بيان مقتضب، "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين الأهلي وبن شرقي أكد خلالها الأخير إنه يتفاوض مع ناديه لفسخ عقده حالياً بالتراضي، خاصة بعدما تعاقد النادي القطري مؤخراً مع المهاجم الباراجواياني آدم بارييرو قادماً من نادي ريفر بليت الأرجنتيني ، وأنهى الأهلي جميع الاتفاقات مع بن شرقي تاركاً للنجم المغربي الذي سبق وتألق بقميص الزمالك أكثر من موسم، إنهاء علاقته بالنادي القطري، خاصة وأن عقد اللاعب مع الريان ينتهي بنهاية الموسم الجاري ونجح اللاعب المغربي في إنهاء علاقته بالنادي القطري ليتبقي فقط إعلان إنتقاله للأهلي خلال الساعات المقبلة.

ووافق بن شرقي على تقليل راتبه السنوى أكثر من مرة، فقد رحّب في البداية بتخفيض راتبه من مليون و800 ألف دولار إلى مليون و500 ألف، قبل أن يوافق مؤخراً على مُقترح إدارة الأهلي بالحصول على جزء من راتبه بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار التي يعاني منها الأهلي ، ووفقاً للاتفاق الذي تم بين الأهلي وبن شرقي خلال الساعات الماضية، فقد وافق اللاعب على تقاضي مليون دولار، ثم الحصول على 500 ألف دولار بالجنيه المصري، أي نحو 25 مليون جنيه مصري ، وأتم الأهلي أربعة صفقات حتى الأن ، ثلاثة منها إنتقلت في يناير الجاري وهي السلوفيني جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا ، بجانب محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي نهاية الموسم الجاري.

