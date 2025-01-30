شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مذكرة البنك الأهلى للاحتجاج على إلغاء هدف أسامة فيصل فى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

أرسل نادى البنك الأهلى خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يحتج من خلاله على إلغاء هدف أسامة فيصل مهاجم الفريق فى شباك بتروجت، بالجولة العاشرة من الدورى والتى جمعت الفريقين الثلاثاء الماضى، وانتهت بفوز بتروجت بثنائية نظيفة، ويطالب بإعادة المباراة.

وجاء خطاب البنك الأهلي كالتالى..

السيد الفاضل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم تحية طيبة لسيادتكم، و بعد يتقدم نادي البنك الأهلى المصرى باحتجاج على نتيجة مباراة نادى البنك الأهلى المصرى مع نادى بتروجيت فى إطار مبارايات الدورى الممتاز والتى أقيمت بتاريخ 2025/1/28، للأسباب الآتية..

ارتكب الحكم أخطاء قانونية كان لها تأثير على نتيجة المباراة..

أولاً : قام حكم المباراة خلال الشوط الأول بإلغاء هدف لصالح البنك الأهلى أحرزه اللاعب / أسامة فيصل وذلك بعد إخطار حكم الفار وبسؤاله عن سبب الإلغاء أفاد بأن الكرة كانت في حوزة حارس المرمى فريق بتروجيت وهذا خطأ، حيث إن حارس مرمى فريق بتروجيت قد ألقى الكرة على الأرض استعدادا لشوطها بقدمه وجاء لاعب البنك الأهلى من الخلف وأخذ الكرة ووضعها في المرمى.

وطبقاً لقانون التحكيم الذى ينص على يعتبر حارس المرمى مسيطراً على الكرة بيده عندما: أن تكون الكرة بين يديه أو يده أو يلمسها أى جزء من يديه أو ذراعه باستثناء أن ترتد الكرة من حارس المرمى أو قام حارس المرمى بإنقاذها، وبتطبيق ذلك يتضح لكم أن الهدف سليم قانوناً وأن قرار الإلغاء جانبه الصواب.

ثانياً: قام حكم المباراة خلال الشوط الأول باحتساب ضربة جزاء فريق البنك الأهلى المصرى وقام بطرد اللاعب / محمود صابر محمد سرحان وهذا القرار قد جاء مخالفا لتعديلات الاتحاد الدولى لكرة القدم على القانون للموسم الرياضي 2025/2024 إذ نص على تخفيض العقوبة الإدارية من طرد لإنذار ومن إنذار للا شىء في حالة احتساب ركلة جزاء على مرتكب المخالفة الفنية خاصة أن المهاجم لعب الكرة بمنتهى الأرياحية دون تأثير عليه بسبب التصادم الذى حدث نتيجة محاولة المدافع الدفاع عن مرماه وهو حق مشروع ومخالفة غير متعمدة وعليه يكون قرار الطرد قد جانبه الصواب.

تلك الأخطاء التي ارتكبها حكم المباراة أثرت على نتيجة المباراة لذلك نلتمس إصدار القرار بإعادة المباراة.